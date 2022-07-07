Українські угорці відреагували на «пацифізм» Сіярто

Мешканці Києва чи Миколаєва хочуть зрозуміти, чим відрізняються від співвітчизників на Закарпатті, інформує ZN.ua.

Українські угорці відреагували на «пацифізм» Сіярто
© Українська Правда

Угорська громада рішуче засудила заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про те, що його країна не постачатиме Україні зброю, щоб Росія «не обстрілювала мешканців Закарпаття».

«Я обурений заявою пана Сіярто, яку він виголосив на каналі CNN. За його логікою, виходить, що у мене, як українського угорця, який не проживає на Закарпатті, а в Києві, і ще в 500 людей громади, стріляти можна», - заявив очільник угорської громади Києва Тібор Томпа у коментарі «24 каналу».

Аби бути почутим на історичній батьківщині, Томпа звернувся до міністра угорською. Крім того, він запитав в Сіярто, чи не вартують захисту інші нації і народності. Чи ті угорці, які проживають, наприклад, у Миколаєві.

«Я щодня з ними на зв'язку. І їх щодня луплять російськими ракетами. Це дуже і дуже обурливо», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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