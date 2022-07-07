Делегацію РФ можуть позбавити повноважень у ключовому інституті ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила три резолюції щодо України, інформує ZN.ua.

Делегацію РФ можуть позбавити повноважень у ключовому інституті ОБСЄ
© oscepa.org

Делегацію Росії у Парламентської асамблеї ОБСЄ можуть позбавити повноважень. Під час нещодавньої сесії Асамблея підтримала розробку механізму, який дозволить покарати країну-члена, яка напала на іншу.

На сесії було ухвалено три резолюції щодо України, головною став документ під назвою «Агресивна війна Російської Федерації проти України та її народу, що також становить загрозу всьому регіону ОБСЄ», повідомила заступниця члена української делегації Євгенія Кравчук.

У резолюції Організація, зокрема:

  • Закликає Постійний комітет ПА ОБСЄ внести зміни до Правил і процедур, які створять механізм оскарження і як наслідок – позбавлення повноважень делегації держави-учасниці, яка порушила суверенітет та територіальну цілісність іншої держави-учасниці;
  • Розглядає злочини РФ як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, та наполягає на якнайшвидшому створенні спеціального міжнародного кримінального трибуналу для їх розслідування;
  • Вимагає негайно і у повному обсязі вивести війська та відновити територіальну цілісність України;
  • Засуджує примусове переміщення українців на територію РФ, зокрема дітей без супроводу, а також практику фільтраційних таборів;
  • Звертає особливу увагу на морську блокаду, яка не дозволяє Україні постачати зерно, що загрожує продовольчій безпеці багатьох країн;
  • Висловлює стурбованість знищенням та викраденням об’єктів культурної спадщини, які належать українському народові.

«Ще дві резолюції стосуються питань безпеки журналістів у зоні конфлікту, а також впливу безпекових загроз під час війни на життя людей та громадського суспільства», - підсумувала Кравчук, подякувавши членам делегації за позицію та співпрацю.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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