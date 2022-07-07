Польща зосередить свої зусилля на відновленні Харківщини, Франція – Чернігівщини

У ході конференції з відновлення України, яка відбулася на початку липня у Лугано (Швейцарія), Франція висловила готовність допомогти у відновленні Чернігівщини. У свою чергу Польща та Велика Британія визначили своїми підшефними областями Харківську область та Київську.

Зокрема партнером Чернігівщини став французький регіон Іль-де-Франс. Керівництво регіону вже ухвалило рішення про виділення 1,1 мільйона євро на проекти підтримки та розвиток співпраці з Київською та Чернігівською областями.

"Ці зусилля доповнять гуманітарну, економічну, фінансову, дипломатичну та військову допомогу, яку Франція надає Україні з 24 лютого. Вона підтримуватиме свою відданість стільки, скільки потрібно", - наголошується в повідомленні Чернігівської ОВА.

Польща зосередить свою допомогу у відновленні України у Харківській області; там уже зроблено перші проекти, – повідомив заступник глави МЗС Марцін Пшидач. За словами представника дипломатії, відновлення безпечних регіонів України має розпочатися вже сьогодні.

"Процес оновлення України в безпечних частинах, на нашу думку, має розпочатися вже сьогодні. Україна має витримати цей тиск економічно. Сьогоднішня війна – це не лише війна на фронті, а й економічна війна, яку веде Росія. Український ВВП за останні місяці дуже інтенсивно падає, також через численні міграції біженців з України", – зазначив заступник голови польської дипломатії, повідомляє " Польське радіо ".

Заступник міністра наголосив, що польська делегація під час конференції у Лугано закликала міжнародні фінансові інститути активізувати фінансову підтримку України. Крім того, за його словами, другою польською вимогою було отримати кошти від конфіскації російських валютних резервів.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія взяла під шефство Київську область і висловила намір провести у 2023 році конференцію з відновлення України. Аналогічний захід 2024 року готова провести Німеччина.