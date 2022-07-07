Керівники навчальних закладів нестимуть особисту відповідальність за безпеку освітнього процесу

Зокрема, вони мають забезпечити переміщення учасників навчання в укриття при оголошенні тривоги, інформує ZN.ua.

Керівники українських освітніх закладів будуть персонально відповідати за створення безпечних умов для учнів, студентів і працівників у новому навчального році. Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства освіти і науки України щодо кроків організації навчального процесу в 2022-2023 роках, опублікованих на Урядовому порталі.

Згідно з нормами, керівники повинні будуть забезпечити безумовне переривання навчання у разі оголошення сигналу «Повітряної тривоги» чи інших сигналів оповіщення, якщо освітній процес буде здійснюватися в очному або змішаному форматі.

У такій ситуації всім учасникам освітнього процесу потрібно буде організовано пройти в укриття і залишатися там до відбою тривоги.

У МОН зазначають, що навчання можна буде закінчувати в бомбосховищах. Після оголошення про завершення тривоги, працівники та учні зможуть повернутися до приміщень свого закладу для продовження освітнього процесу, врахувавши необхідне корегування.


Максим Царук, ZN.ua





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