Партизани в рф: стало відомо, хто і як організує підпали військкоматів та диверсії на залізниці

У росії діє кілька десятків осередків підпільного руху, що створює проблеми для російської влади.

Про те, хто займається підпалом військкоматів та саботажем руху поїздів із боєприпасами в росії, розповіло у своєму розслідуванні видання The Insider .

Як відомо, з кінця лютого в росії сталося 23 атаки на військкомати, 20 із них були підпалами. Це почалося після того, як путін влаштував повномасштабне вторгнення в Україну.

«Ці підпали не були якоюсь єдиною скоординованою кампанією, за ними стояли різні групи, від лівих анархістів і проукраїнських активістів до ультра-правих груп. Замовчати факти підпалів владі було досить складно, бо партизани самі активно вивішують відео про це у соцмережах», - з'ясували у виданні.

Крім того, у росії збільшилася і кількість залізничних аварій. Місцева влада намагається не розголошувати подробиці, однак, за інформацією ЗМІ, за період з березня по червень з рейок зійшли 63 російські товарні поїзди – що у півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Журналісти з'ясували, що диверсіями на залізниці займаються члени «Бойової організації анархо-комуністів». Вони використовують особливу методику, яка, за їхніми запевненнями, може запобігти аварії пасажирського поїзда.

Нині анархістський рух у росії залишається децентралізованим. Усього диверсіями займаються кілька десятків осередків. Така система допомагає їм зменшити шанси на впіймання місцевими силовиками.