Строки закінчення війни: президент Зеленський зробив нову заяву

Президент накинув ключові чинники, які вплинуть на ситуацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про те, як довго триватиме війна, сказав, що це залежить від того, коли росія зрозуміє, що вона зробила і почне покидати територію України.

"Я не дуже вірю, що вони самостійно можуть це зрозуміти. Тому друге – як увесь світ тисне на росію і витісняє їх із нашої землі. Ми – на полі бою зі зброєю, а весь світ – санкційно, політично, допомогою та швидкими поставками нам зброї", – заявив він.

За його словами, хоч би як розвивалася ситуація на полі бою, пріоритет все ж таки – безпечне небо. Тому зараз ведуться переговори з партнерами щодо постачання в Україну потужних air defense system, тобто систем ППО. Зеленський упевнений, що ці кошти дозволять повернутися до України жінкам із дітьми та старим. За його словами, перелік необхідного озброєння та систем ППО підготовлено та передано партнерам України.

Володимир Зеленський також додав, що терміни закінчення війни також залежать від громадян України – їхньої підтримки збройних сил та вітчизняної економіки.