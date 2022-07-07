Помічник Путіна застеріг США від тиску на суд щодо військових злочинів
Медведєв нагадав слова з Біблії про Апокаліпсис.
Російський високопосадовець попередив США, що їх може спіткати з «гнів божий», якщо продовжуватимуть зусилля щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування військових дій Росії в Україні.
Дмітрій Медведєв, заступник секретаря Ради безпеки Росії під головуванням президента Владіміра Путіна, засудив США за те, що він назвав їх зусиллями «посіяти хаос і руйнування в усьому світі в ім'я «справжньої демократії».
«Вся історія США з часів підкорення корінного індіанського населення є низкою кровопролитних воєн», — написав Медведєв у своєму Telegram-каналі, вказавши на ядерні бомбардування США Японії під час Другої світової війни та війну у В'єтнамі. «Хтось був притягнутий до відповідальності за ці злочини? Який суд засудив море крові, пролите там США?
Відповідаючи на заклики, що підтримуються США, до міжнародного трибуналу для судового переслідування військових злочинів Росії в Україні, Медведєв відкинув це як спробу США «судити інших, залишаючись при цьому непідсудним будь-якому суду».
"З Росією це не пройде, вони це чудово знають", - підсумував Медведєв. — Ось чому так огидно гавкають гнилі пси війни.
«США та їхні марні маріонетки повинні пам'ятати слова Біблії: не судіть і не судимі будете... щоб одного разу не прийшов до них додому великий день Його гніву», — сказав Медведєв, маючи на увазі Апокаліпсис, передає
Попередження послідувало за серією жорстких заяв Путіна та його офіційних осіб, які вказували на російські ядерні арсенали, щоб застерегти Захід від втручання у дії Москви в Україні.
Медведєв, який обіймав посаду президента Росії у 2008–2012 роках, коли Путін перемістився на посаду прем'єр-міністра через обмеження термінів повноважень, широко сприймався на Заході як ліберальніший у порівнянні з його наставником. Проте в останні місяці він робив заяви, які звучали набагато жорсткіше, ніж заяви найястребініших кремлівських чиновників.