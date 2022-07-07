Помічник Путіна застеріг США від тиску на суд щодо військових злочинів

Російський високопосадовець попередив США , що їх може спіткати з «гнів божий», якщо продовжуватимуть зусилля щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування військових дій Росії в Україні.

Дмітрій Медведєв, заступник секретаря Ради безпеки Росії під головуванням президента Владіміра Путіна, засудив США за те, що він назвав їх зусиллями «посіяти хаос і руйнування в усьому світі в ім'я «справжньої демократії».

«Вся історія США з часів підкорення корінного індіанського населення є низкою кровопролитних воєн», — написав Медведєв у своєму Telegram-каналі, вказавши на ядерні бомбардування США Японії під час Другої світової війни та війну у В'єтнамі. «Хтось був притягнутий до відповідальності за ці злочини? Який суд засудив море крові, пролите там США ?

Відповідаючи на заклики, що підтримуються США , до міжнародного трибуналу для судового переслідування військових злочинів Росії в Україні, Медведєв відкинув це як спробу США «судити інших, залишаючись при цьому непідсудним будь-якому суду».

"З Росією це не пройде, вони це чудово знають", - підсумував Медведєв. — Ось чому так огидно гавкають гнилі пси війни.

« США та їхні марні маріонетки повинні пам'ятати слова Біблії: не судіть і не судимі будете... щоб одного разу не прийшов до них додому великий день Його гніву», — сказав Медведєв, маючи на увазі Апокаліпсис, передає AP .

Попередження послідувало за серією жорстких заяв Путіна та його офіційних осіб, які вказували на російські ядерні арсенали, щоб застерегти Захід від втручання у дії Москви в Україні.

Медведєв, який обіймав посаду президента Росії у 2008–2012 роках, коли Путін перемістився на посаду прем'єр-міністра через обмеження термінів повноважень, широко сприймався на Заході як ліберальніший у порівнянні з його наставником. Проте в останні місяці він робив заяви, які звучали набагато жорсткіше, ніж заяви найястребініших кремлівських чиновників.