ЗСУ просуваються на кількох тактичних напрямках, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях – Зеленський

Українські захисники відкидають російських окупантів одразу на кількох тактичних напрямках, у тому числі на території Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні .

За його словами, уже можна помітити, як західна артилерія, отримана від міжнародних партнерів, дуже потужно запрацювала на території нашої держави.

“Її точність дійсно така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії”, – розповів Зеленський.

Голова держави запевнив, що втрати російських військ будуть зростати кожного тижня, а забезпечення окупантів постійно ускладнюватиметься.

“Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області”, – наголосив президент.

Він, однак, зазначив, що 6 липня стало відомо про блокування загарбниками соціальних мереж, месенджерів і YouTube для жителів тимчасово захоплених ними територій півдня нашої країни.

“Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо”, – додав Зеленський.