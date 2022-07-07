FT: Україні потрібно більше HIMARS, щоб змінити хід війни
Експерти вважають, що в битві за Донецьку область українська армія змінить свої підходи, інформує
Після того, як Росія окупувала місто Лисичанськ, фактично вся Луганська область опинилася в окупації. Владімір Путін похвалив цей результат як велику перемогу. Але військові експерти кажуть, що російськаий успіх має більше символічне значення, ніж стратегічне.
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Попри наказ Путіна наступати, аналітики і українські радники кажуть, що війна, швидше за все, перейде в нову фазу, в якій війська Києва спробують використати передове озброєння, передане Заходом, щоб відрізати російських загарбників від ліній постачання й знищити їхні склади боєприпасів, а також польові бази. Окупація всієї Луганської області стала значним проривом у російській кампанії на Донбасі і демонстрацією того, що російська воєнна машина, перемелюючи щільними артилерійськими обстрілами все на своєму шляху, все ще має імпульс попри тяжкі втрати. Лисичанськ впав швидше, ніж деякі українські військові радники очікували.