FT: Україні потрібно більше HIMARS, щоб змінити хід війни

Експерти вважають, що в битві за Донецьку область українська армія змінить свої підходи, інформує ZN.ua.

FT: Україні потрібно більше HIMARS, щоб змінити хід війни
© The Denver Post

Після того, як Росія окупувала місто Лисичанськ, фактично вся Луганська область опинилася в окупації. Владімір Путін похвалив цей результат як велику перемогу. Але військові експерти кажуть, що російськаий успіх має більше символічне значення, ніж стратегічне.

Про це пише Financial Times, додаючи, що російському автократу ще потрібно пройти довгий шлях, щоб «визволити» весь Донбас. Луганська область - це лише половина регіону. В понеділок Путін наказав своїм військам наступати на Донецьку область, де армія України досі контролює Слов’янськ, Краматорськ і Бахмут. Щоб захопити регіон, російським силам потрібно пробитися до сильно укріплених міст, розташованих за 50-70 кілометрів від Лисичанська, а потім ще стільки ж, щоб дійти до адміністративного кордону.

Попри наказ Путіна наступати, аналітики і українські радники кажуть, що війна, швидше за все, перейде в нову фазу, в якій війська Києва спробують використати передове озброєння, передане Заходом, щоб відрізати російських загарбників від ліній постачання й знищити їхні склади боєприпасів, а також польові бази. Окупація всієї Луганської області стала значним проривом у російській кампанії на Донбасі і демонстрацією того, що російська воєнна машина, перемелюючи щільними артилерійськими обстрілами все на своєму шляху, все ще має імпульс попри тяжкі втрати. Лисичанськ впав швидше, ніж деякі українські військові радники очікували.


Лесь Димань, ZN.ua





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