FT: Україні потрібно більше HIMARS, щоб змінити хід війни

Після того, як Росія окупувала місто Лисичанськ, фактично вся Луганська область опинилася в окупації. Владімір Путін похвалив цей результат як велику перемогу. Але військові експерти кажуть, що російськаий успіх має більше символічне значення, ніж стратегічне.

Про це пише Financial Times , додаючи, що російському автократу ще потрібно пройти довгий шлях, щоб «визволити» весь Донбас. Луганська область - це лише половина регіону. В понеділок Путін наказав своїм військам наступати на Донецьку область, де армія України досі контролює Слов’янськ, Краматорськ і Бахмут. Щоб захопити регіон, російським силам потрібно пробитися до сильно укріплених міст, розташованих за 50-70 кілометрів від Лисичанська, а потім ще стільки ж, щоб дійти до адміністративного кордону.

Попри наказ Путіна наступати, аналітики і українські радники кажуть, що війна, швидше за все, перейде в нову фазу, в якій війська Києва спробують використати передове озброєння, передане Заходом, щоб відрізати російських загарбників від ліній постачання й знищити їхні склади боєприпасів, а також польові бази. Окупація всієї Луганської області стала значним проривом у російській кампанії на Донбасі і демонстрацією того, що російська воєнна машина, перемелюючи щільними артилерійськими обстрілами все на своєму шляху, все ще має імпульс попри тяжкі втрати. Лисичанськ впав швидше, ніж деякі українські військові радники очікували.