Ірландія допоможе Україні з відновленням та на шляху в ЄС - прем'єр Мартін

Ірландія допоможе Україні з відновленням та на шляху в ЄС, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час свого візиту до Києва.

"Розуміємо, що люди, які наразі знайшли притулок в Ірландії, хочуть повернутися до України. Саме тому ми допомагатимемо з відновленням", - сказав Мартін на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, він висловив підтримку Україні на шляху до членства в ЄС.

"Ми завжди говорили, що місце України належить до ЄС, що ви боретеся і захищаєте цінності ЄС і взагалі Європу. Разом ми переконали Європейську комісію дати позитивну рекомендацію настільки швидко. Ви заслуговуєте на це. На шляху до цього складного процесу лідерства ми будемо разом з вами, ми намагатимемося всіляко допомогти Україні, працювати з європейськими установами та Європейською комісією, тому що ми вже маємо 50 років досвіду в ЄС. І ми дуже хочемо, щоб в Україні відбувся аналогічний процес трансформації", - сказав Мартін.