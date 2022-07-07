Збожеволіла влада росії погрожує США "референдумом" на Алясці: деталі дивної заяви

Збожеволіла влада росії погрожує США "референдумом" на Алясці: деталі дивної заяви

Очільник держдуми рф Вячеслав Володін заявив, що Сполученим Штатам Америки "варто пам'ятати про те, що Аляска була російською і держава може почати її "повертати".

Своєю чергою віцеспікер держдуми Пьотр Толстой запропонував провести референдум на Алясці.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати", – заявив Володін.

Володин и Путин

"Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається росія. Так не шанувати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми", – висловив нісенітницю головний держдумець.

Зауважимо, що російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам у другій половині 19 ст.

США, Прапор, скрін


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Шрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у РосіїШрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у Росії
WP: Австрія намагається позбутися впливу Росії після вторгнення в УкраїнуWP: Австрія намагається позбутися впливу Росії після вторгнення в Україну
Розпад території росії на північному заході може стати вельми ймовірним, - Ілля ПономарьовРозпад території росії на північному заході може стати вельми ймовірним, - Ілля Пономарьов
AP: Зустріч G20 може закінчитися ще більшим розколом у ставленні до війни Росії проти УкраїниAP: Зустріч G20 може закінчитися ще більшим розколом у ставленні до війни Росії проти України
Латвія планує повернути призов на військову службу через загрозу з боку РосіїЛатвія планує повернути призов на військову службу через загрозу з боку Росії
У Росії неподалік українського кордону зі стріляниною напали на військову частину: відеоУ Росії неподалік українського кордону зі стріляниною напали на військову частину: відео
Шольц заявив, що вірить у здатність Німеччини побороти енергетичну залежність від РосіїШольц заявив, що вірить у здатність Німеччини побороти енергетичну залежність від Росії
"Партизанський рух піднімається": у росії обстріляли військову частину, спливла цікава деталь"Партизанський рух піднімається": у росії обстріляли військову частину, спливла цікава деталь
В Росії вимагають від єврейської організації "Сохнут" припинити діяльністьВ Росії вимагають від єврейської організації "Сохнут" припинити діяльність
В Угорщині заявили, що хочуть відмовитися від російських нафти та газу, але поки що не можуть це зробитиВ Угорщині заявили, що хочуть відмовитися від російських нафти та газу, але поки що не можуть це зробити
Последние новости
Подгружаем последние новости