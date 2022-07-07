Збожеволіла влада росії погрожує США "референдумом" на Алясці: деталі дивної заяви

Очільник держдуми рф Вячеслав Володін заявив, що Сполученим Штатам Америки "варто пам'ятати про те, що Аляска була російською і держава може почати її "повертати".

Своєю чергою віцеспікер держдуми Пьотр Толстой запропонував провести референдум на Алясці.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати", – заявив Володін.

"Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається росія. Так не шанувати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми", – висловив нісенітницю головний держдумець.

Зауважимо, що російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам у другій половині 19 ст.