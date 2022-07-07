12 складів за тиждень із "хвостиком": карта знищення сховищ боєприпасів ворога

Українські захисники за понад тиждень ліквідували 12 складів боєприпасів російських військових.

Опубліковано карту знищення сховищ противника на окупованих українських територіях, інформує російська служба Бі-бі-сі, інформує Апостроф.

Про всі вказані удари раніше звітували представники Збройних сил України. Зокрема, 6 липня у Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про знищення російських складів боєприпасів у Херсоні.

На карті не вказано, що у середу також точний удар по складу нанесли бійці ЗСУ в окупованому Донецьку. Очевидці публікували у соцмережах відео великої пожежі та диму в місті.

У Бі-бі-сі зауважують, що в умовах війни не можуть оперативно підтвердити заяви сторін.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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