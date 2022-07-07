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2022-07-07
12 складів за тиждень із "хвостиком": карта знищення сховищ боєприпасів ворога
Українські захисники за понад тиждень ліквідували 12 складів боєприпасів російських військових.
Опубліковано карту знищення сховищ противника на окупованих українських територіях, інформує російська служба Бі-бі-сі, інформує
Про всі вказані удари раніше звітували представники Збройних сил України. Зокрема, 6 липня у Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про знищення російських складів боєприпасів у Херсоні.
На карті не вказано, що у середу також точний удар по складу нанесли бійці ЗСУ в окупованому Донецьку. Очевидці публікували у соцмережах відео великої пожежі та диму в місті.
У Бі-бі-сі зауважують, що в умовах війни не можуть оперативно підтвердити заяви сторін.
Ксенія Срібнянська, Апостроф