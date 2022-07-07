Їх необхідно розбити військовим шляхом і це єдиний реалістичний шлях завершити війну, - Сергій Биков про рф

Їх необхідно розбити військовим шляхом і це єдиний реалістичний шлях завершити війну, - Сергій Биков про рф

Політичний експерт Сергій Биков розповів, скільки збитків Україні принесла війна, а також поміркував над тим, чи колись росіяни усвідомлять дії своєї влади.

Про це він розповів у програмі «Особистість» із Сергієм Дойком.

«700 мільярдів – це дійсно тільки прямі збитки, які вже на сьогодні пораховані, і це тільки прямі, без непрямих збитків. Київська школа економіки рахувала, що непрямі збитки перевищують до трильйона доларів вже сьогодні», - повідомляє Сергій Биков.

За його словами, це ще не кінець, а всі заяви рф про те, що це не вони і їх там немає, спрямовані на те, аби уникнути відповідальності. Тим не менш, констатує експерт, росії доведеться заплатити за ці руйнування.

Як він пояснює, перший інструмент – це репарації, але на них росія має погодитися і далі розробити план, за які строки вона буде це виплачувати, що, ймовірно, буде проблемно. З іншого боку, каже гість програми, є простіший механізм: це арешт і конфіскація російського майна, майна російських громадян і олігархів. Окрім цього, додає він, відбудуватися Україні допоможуть кредити, гранти, допомога від ЄС, від її країн-партнерів і інвестиції.

На думку експерта, у росії ніколи не з’явиться критична маса людей, яка усвідомить дії своєї влади.

«Ніколи. Їх необхідно розбити військовим шляхом і це єдиний реалістичний шлях завершити війну. Тільки після того, як росія зазнає нищівної поразки на полі бою, вона проявить жест доброї волі, сяде за стіл перемовин і тоді можна буде починати про щось розмовляти», - пояснює Сергій Биков.

Водночас експерт зауважує, що ті заяви про жест доброї волі, які звучать з росії зараз, є лише спробою переконати самих себе, що це не вони зазнають поразок на полі бою, а все йде згідно з планом.

«37 тисяч вони закопали в українську землю – все йде за планом, звіздюлей отримали в Київській області – все за планом, а потім жест доброї волі «ми йдемо з Київської області», - зауважує Сергій Биков.


user, politeka.net





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