Європарламент визнав газ та АЕС «зеленими» джерелами енергії

Європейський парламент визнав, що інвестиції в атомну енергетику та газ відповідають концепції сталого розвитку за певних умов, передає DW .

Це означає, що таксономія – список технологій, які інвестори отримають право просувати на ринку як "зелені" – може набути чинності вже з 2023 року.

Блокування визнання газу та атомної енергії "зеленими" можливе лише в тому випадку, якщо правом вето скористаються не менше 20 із 27 країн Євросоюзу. Експерти вважають такий варіант малоймовірним.

Низка європейських країн, зокрема Франція, керується тим, що атомна енергія не призводить до викиду шкідливих для клімату "парникових газів". Проте водночас це є джерелом радіоактивних відходів. Інші країни ЄС, зокрема Польща, вважають газ меншим злом для екології, ніж вугілля.

У ЄС цього року вже набули чинності менш дискусійні правила таксономії, наприклад щодо електромобілів та реновації будівель.