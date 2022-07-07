Заборона на виїзд чоловіків за межі області скасована - Генштаб

Володимир Зеленський наказав скасувати заборону на переміщення військовозобов'язаних чоловіків Україною без дозволів. Таким чином, президент відреагував на вчорашню заяву Генштабу з приводу введення заборони на виїзд чоловіків за межі своєї області та видачі військкоматами спеціальних дозволів.

На засіданні з військовокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо дозволів для військовозобов'язаних залишати межі місць проживання президент зазначив, що суб'єктом формування державної політики у цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може лише уряд своїми актами. Він не підтримав ініціативу Генштабу та наказав її доопрацювати. Таким чином, право на вільне пересування Україною чоловікам залишили.

Нагадаємо, що 5 липня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив рішення про заборону мобілізованим чоловікам залишати місце проживання без дозволу керівника військкомату. Проте, вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що це поспішне рішення.

Як зазначив військовокомандувач ЗСУ Залужний, документ не мав на меті обмежити права та свободу громадян України, проте його поява спричинила численні маніпуляції, різночитання, а також незаконні дії з перешкоджання переміщенню громадян. Це, зі свого боку, стало підставою для дискредитації військових та військового керівництва.

"Тому начальником Генерального штабу ЗСУ з метою недопущення подальших маніпуляцій навколо цього питання прийнято рішення про відміну дії Порядку з відправкою на доопрацювання", - зазначив головнокомандувач ЗСУ після сьогоднішньої зустрічі з президентом Зеленським.

Раніше повідомлялося, що відомо про мобілізацію українських жінок із 1 жовтня.