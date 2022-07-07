ЄС готується до повної зупинки поставок російського газу

ЄС повинен готуватися до потенційного відключення постачання газу з РФ . Саме тому Єврокомісія працює над планом дій на випадок повної зупинки поставок російського газу. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Це причина, через яку Комісія працює над надзвичайним європейським планом. Ми представимо цей план і необхідні інструменти, якими його буде забезпечено, до середини липня», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії, Росія використовує енергетику, як зброю.

Урсула фон дер Ляєн навела дані, згідно з якими 12 країн Євросоюзу зіштовхнулися з частковим або повним блокуванням поставок російського газу.

Глава Єврокомісії додала, що держави блоку мають у своєму розпорядженні національні надзвичайні програми, але ЄС в цій галузі також потрібні співпраця та спільні дії всіх 27 країн-членів.

«Ми маємо бути впевненими, що в разі повного припинення (поставок з Росії – ред.) газ повинен продовжувати надходити туди, де він нам найбільш необхідний. Ми маємо бути впевненими, що можна розраховувати на європейську солідарність. І ми повинні захистити єдиний ринок, як і ланцюжок промислового постачання», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.