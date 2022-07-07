ЄС готується до повної зупинки поставок російського газу
Єврокомісія до середини липня планує надати план дій на випадок повного відключення поставок газу з РФ, інформує
ЄС повинен готуватися до потенційного відключення постачання газу з РФ. Саме тому Єврокомісія працює над планом дій на випадок повної зупинки поставок російського газу. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,
«Це причина, через яку Комісія працює над надзвичайним європейським планом. Ми представимо цей план і необхідні інструменти, якими його буде забезпечено, до середини липня», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
За словами голови Єврокомісії, Росія використовує енергетику, як зброю.
Урсула фон дер Ляєн навела дані, згідно з якими 12 країн Євросоюзу зіштовхнулися з частковим або повним блокуванням поставок російського газу.
Глава Єврокомісії додала, що держави блоку мають у своєму розпорядженні національні надзвичайні програми, але ЄС в цій галузі також потрібні співпраця та спільні дії всіх 27 країн-членів.
«Ми маємо бути впевненими, що в разі повного припинення (поставок з Росії – ред.) газ повинен продовжувати надходити туди, де він нам найбільш необхідний. Ми маємо бути впевненими, що можна розраховувати на європейську солідарність. І ми повинні захистити єдиний ринок, як і ланцюжок промислового постачання», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.