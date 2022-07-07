WP: Австрія намагається позбутися впливу Росії після вторгнення в Україну

Скандал навколо офіцера австрійських спецслужб, який продавав Москві таємниці, змусив Відень звернути увагу на потужний російський вплив у багатьох сферах, інформує ZN.ua.

WP: Австрія намагається позбутися впливу Росії після вторгнення в Україну
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«Polizei!» - вигукнули офіцери, штурмуючи квартиру на третьому поверсі у Відні і намагаючись затримати кремезного чоловіка, який стояв на кухні. Підозрюваний довго служив у спецслужбах Австрії. Він кинувся до свого телефону і спробував його розламати, - йдеться в рапорті австрійської поліції.

Цей рейд відбувся минулого року. Дані з телефону чиновника, його комп’ютера, «флешок», а також велика купа документів тепер лежать в основі скандальної справи, яка набула особливої важливості після початку російського вторгнення в Україну. Вона порушує питання про те, наскільки глибоко вплив Москви проник в європейську країну.

Про це пише Washington Post. Егісто Отт керував агентами під прикриттям в службі внутрішньої безпеки Австрії, а також служив в Туреччині й Італії як офіцер розвідки. Його підозрюють в продажу державних таємниць Росії, а також передачі інформації про тих на Заході, кого Кремль вважає ворогом. Про це кажуть європейські чиновники у сфері безпеки, а також свідчать документи австрійського слідства.

Справа проти Отта - одна з багатьох внутрішніх проблем, які торік призвели до розпуску Федерального відомства з захисту конституції й боротьби з тероризмом (BVT), а також змусили інші європейські спецслужби обмежити свої зв’язки з Віднем чи й взагалі відрізати його від обміну даними про Росію. 60-річний Отт став символом глибокого російського проникнення в політичні, промислові й розвідувальні кола Австрії, країни ЄС. Російське вторгнення в Україну пришвидшило процес перегляду ризиків для країн, які опинилися під впливом Москви. Зараз, проводячи слухання за зачиненими дверима, австрійські парламентарі намагаються дослідити російське проникнення в роботу розвідувальних служб країни, а також перевірити контакти голови напів державного газового гіганта OMV з Росією. Депутати також перевіряють бізнес-зв’язки австрійських політиків і партій з Кремлем і російськими державними компаніями.

«Російський вплив у Австрії потрібно ретельно розслідувати. Багато років зв’язки з Москвою пронизували нашу політичну систему. Тепер економічна і політична залежність від Росії нарешті стала очевидною загрозою для безпеки», - сказала депутат-опозиціонер Штефані Кріспер.


Лесь Димань, ZN.ua





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