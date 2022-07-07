У Бундестазі підтримують передачу Україні "всього необхідного озброєння", включаючи ПРО
Парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для захисту від російської агресії.
Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу, речник парламентської групи ХДС/ХСС з питань міжнародної політики Юрген Харт, інформує
"Парламентська група ХДС/ХСС підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для завдання удару у відповідь незаконній російській агресії на українській території та захисту її населення", - заявив бундесдепутат.
"Це включає і системи протиракетної оборони", - підкреслив спікер ХДС/ХСС.
Раніше в іншій парламентській групі в Бундестазі групі "Зелених" депутат Робін Вагнер заявив, що Німеччина має поставити Україні необхідне важке озброєння, включно із системами ПРО, для звільнення окупованих територій, а також акваторії Чорного моря.
Своєю чергою, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк розповів Guildhall, що протягом червня Росія суттєво наростила кількість ракетних ударів, а особливу небезпеку становлять російські крилаті ракети типу Х-22, оскільки оперують на малих висотах та невидимі для української системи ППО. За його словами, країни Заходу повинні передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.