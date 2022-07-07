У Бундестазі підтримують передачу Україні "всього необхідного озброєння", включаючи ПРО

Парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для захисту від російської агресії.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу, речник парламентської групи ХДС/ХСС з питань міжнародної політики Юрген Харт, інформує Апостроф .

"Парламентська група ХДС/ХСС підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для завдання удару у відповідь незаконній російській агресії на українській території та захисту її населення", - заявив бундесдепутат.

"Це включає і системи протиракетної оборони", - підкреслив спікер ХДС/ХСС.

Раніше в іншій парламентській групі в Бундестазі групі "Зелених" депутат Робін Вагнер заявив, що Німеччина має поставити Україні необхідне важке озброєння, включно із системами ПРО, для звільнення окупованих територій, а також акваторії Чорного моря.