На сморід скаржаться лікарі та пацієнти: окупанти намагаються приховати втрати, але тіл занадто багато

Втрати армії росії в Україні вбитими та пораненими становлять до 115 тисяч осіб.

У тимчасово окупованій Головці місцевий морг переповнений тілами ліквідованих загарбників, але окупанти ще намагаються приховати втрати. Також критична ситуація спостерігається у міській лікарні №2. Про це повідомляє "24 канал" , посилаючись на інформацію джерел у розвідці.

І пацієнти, і медики не можуть перебувати в установі, оскільки в його приймальному відділенні, а також по всій споруді поширився нестерпний трупний запах.

Погіршує ситуацію спека – температура повітря у Горлівці становить понад +30 градусів. На сморід вже скаржаться як медичний персонал, так і пацієнти та родичі, що їх відвідують. Окупанти намагаються швидко усунути сліди своїх втрат, але тіл дуже багато, тому вони банально не встигають цього зробити.

Варто зазначити, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів днями, що загальні втрати армії росії в Україні вбитими та пораненими становлять до 115 тисяч осіб.