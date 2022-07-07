На сморід скаржаться лікарі та пацієнти: окупанти намагаються приховати втрати, але тіл занадто багато

На сморід скаржаться лікарі та пацієнти: окупанти намагаються приховати втрати, але тіл занадто багато

Втрати армії росії в Україні вбитими та пораненими становлять до 115 тисяч осіб.

У тимчасово окупованій Головці місцевий морг переповнений тілами ліквідованих загарбників, але окупанти ще намагаються приховати втрати. Також критична ситуація спостерігається у міській лікарні №2. Про це повідомляє "24 канал" , посилаючись на інформацію джерел у розвідці.

І пацієнти, і медики не можуть перебувати в установі, оскільки в його приймальному відділенні, а також по всій споруді поширився нестерпний трупний запах.

Погіршує ситуацію спека – температура повітря у Горлівці становить понад +30 градусів. На сморід вже скаржаться як медичний персонал, так і пацієнти та родичі, що їх відвідують. Окупанти намагаються швидко усунути сліди своїх втрат, але тіл дуже багато, тому вони банально не встигають цього зробити.

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Варто зазначити, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів днями, що загальні втрати армії росії в Україні вбитими та пораненими становлять до 115 тисяч осіб.


Александра Павленко, politeka.net





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