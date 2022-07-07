Комісар ООН звинуватила ЗСУ, розгнівавши українців: "Самозахист - це вже не право людини?"

Українців обурила заява комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка звинуватила не тільки російські, а і українські війська начебто в розміщенні позицій поблизу цивільних будівель та в використанні "живих щитів".

Про це повідомляє DW.

"Саму війну росії проти України комісарка ООН назвала "безглуздою". За словами Бачелет, є "серйозні побоювання, що атаки російських військ не сумісні з міжнародним гуманітарним правом". "Значно меншою мірою" це стосується й українських військ на сході країни", - визнала вона.

Таку заяву Бачелет українці визнали образливою:

"Що за маячня Українські війська звинувачувати ні в чому не можна. Ми на своїй землі захищаємося. Чи русня буде сидіти в цивільних будівлях, а наші солдати в чистім полі як у тирі? Наші солдати ще вчора були цивільними"

"Не треба лукавити,... росія окупувала Україну, зносить жилі квартали цілими містами та використовує українських громадян в якості живого щита, у чому тут вина України?"

"Комісарка ООН щось п'ятий місяць не згадувала за права людей, за право українців на життя! Нехай скаже про права людей тим батькам, чиїх дітей гвалтувала та катувала русня, тим українцям, які втратили в цій війні найрідніших та найдорожчих!

"Комісарка забуває, або замовчує той факт, що українські війська захищають свої населені пункти, а якщо вони не будуть їх захищати, то туди ввійдуть росіяни і будуть використовувати їх як щити. Чи самозахист - це вже не право людини?"