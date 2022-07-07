У Казахстані вибухнуло найбільше родовище нафти після обіцянки Токаєва збільшити постачання до Європи

Після обіцянки президента Казахстана Касим-Жомарт Токаєва збільшити постачання нафти до Європи, на нафтову галузь країни посипалися неприємності, зокрема, 6 липня стався вибух на найбільшому родовищі нафти Тенгіз. Про вибух пише російське інформагентство Інтерфакс .

Так, близько 09.55 за місцевим часом у Жилиойському районі стався вибух труби на родовищі Тенгіз, запаси якого оцінюються у 3,2 млрд. тонн. В результаті загинули двоє робітників 1985 року народження, ще троє людей постраждали.

За фактом події розпочато розслідування за частиною 3 статті 156 Кримінального кодексу Казахстану (порушення правил охорони праці), повідомили у департаменті поліції Атирауської області.

Розташоване на Заході Казахстану родовище розробляє компанія "Тенгізшевройл", яка на 50% належить американській Chevron і ще на 25% - ExxonMobil. Зараз на Тенгізі запущено проект розширення видобутку вартістю 45,2 млрд. доларів, завершити який планувалося в 2023 році.

Нагадаємо, двома тижнями раніше на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Токаєв відмовився визнати ДНР та ЛНР, а також виступив із критикою російських депутатів та пропагандистів.

Минулого понеділка президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив про прихильність до дружніх відносин з Європою і запропонував збільшити постачання вуглеводнів до ЄС, щоб допомогти впоратися з енергокризою.

У вівторок суд російського Новоросійська зупинив роботу морських терміналів, якими казахстанська нафта йшла експорту.

Казахстан займає 11-е місце у світі за обсягом видобутку нафти - 1,7 млн барелів на день. На експорт йде 89% цього обсягу, причому більша частина — трубою, що веде до Новоросійська. Найбільшими покупцями нафти з Казахстану минулого року стали Італія (17,9 млн. тонн), Нідерланди (8,2 млн. тонн) та Франція (4,5 млн. тонн).