Місто за 30 кілометрів від фронту: Кім оцінив ймовірність наступу росіян на Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що російські війська не готові поки що просуватися на миколаївському напрямку та нападати на регіон, позаяк наразі основні їх сили зосереджені на Донбасі. Про це він розповів під час інтерв'ю УП , попередивши, що в діях окупантів, проте, не завжди є логіка, інформує ZN.ua .

"Говорити, що їм потрібен Миколаїв – ні. У нас не так багато того, що можна вивозити і красти. Унітази не найновіші. Тому не вважаю, що у них Миколаїв як стратегічна точка. Вони можуть його обійти і йти в бік Одеси", - підкреслив Кім.

Голова ОВА також розповів, що лінія фронту наразі розташована на різній відстані від міста, проте в середньому це 30 кілометрів. Тому ворожа артилерія майже не може працювати по місту, однак влада все ще не розглядає питання його відновлення.

"Якщо брати загальний тренд, то обговорюється більше звільнення Херсона і напрямки, як це робити з військової точки зору. Ми не можемо відновлювати Миколаїв, доки частина нашої області, а це близько 5% населених пунктів, знаходиться під окупацією, - пояснює Кім, додаючи, що зараз головний пріоритет - це бойові дії. - Тому ми фізично та юридично не можемо розпочати відновлення. Ми готуємося до відновлення, збираємо всі дані, обробляємо, як це можна зробити, але ми кажемо про бойові дії як пріоритет".