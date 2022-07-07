Нам необхідно протриматися певний час: у Зеленського розповіли, коли збираються повертати Донбас

Там попередили, що РФ зараз перейшла до війни терористичного типу - проти мирного населення, інформує ZN.ua.

Нам необхідно протриматися певний час: у Зеленського розповіли, коли збираються повертати Донбас
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Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що РФ акумулює фундаментальну кількість своїх ресурсів у війні проти України. За його словами, сили, які Москва залучає зараз, є підсумковими. Під час інтерв'ю виданню Bild він розповів, коли українська сторона збирається повернути собі Донбас.

"Війна має свої закони. Сьогодні ти домінуєш територіально, завтра ти програєш. Сучасні війни — це питання кількості ресурсів, які ти готовий витратити та кількості жертв, які ти готовий зазнати. На жаль, Російська Федерація за своїм внутрішнім змістом та розвитку, вона готова не шкодувати максимально обсяг власних людей. Безперечно, нам необхідно було перебудуватися до такої інтенсивності війни. Будь-яка математика війни говорить про те, що зараз Росія акумулює фундаментальну кількість своїх ресурсів, це по суті підсумкові ресурси. Нам необхідно протриматися певний час, після цього, отримавши паритетний обсяг зброї та консолідовану підтримку України, ми матимемо можливість деблокувати свої території з об'єктивних причин", - заявив він.

Подоляк розповів, що у Європи більше ресурсу, ніж у РФ. Крім того, свій результат мають і санкції, які накладають проти країни-агресора.

"Я хотів би, щоб аналіз, який проводять європейські аналітичні центри, базувався на об'єктивних даних. Росія сьогодні використовує ракети 60-70-х років, у них немає такого обсягу справді сучасної високоточної зброї. Вони використовують стару бронетехніку, вони розконсервують максимально всі свої складські приміщення старі. Вони використовують сьогодні так звану приховану мобілізацію, коли беруть максимальну кількість людей із дрібних та середніх міст, де малий протестний потенціал. Тому, що реальної боєздатності частин, сучасної техніки в них недостатньо вже. Ми практично прийшли вже цього місяця-два до межі насичення зброєю, яку використовує Російська Федерація, і далі вона йтиме по низхідній", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП закликав Європу та США постачати більше зброї, насамперед йдеться про далекобійну артилерію та системи протиракетної оборони.

"Тому що Росія перейшла до конкретного типу війни: це війна насправді терористичного типу, проти населення мирних міст", - заявив Подоляк.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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