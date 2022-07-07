Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва

Він зустрінеться із Зеленський та відвідає околиці Києва, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва
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Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув у середу, 6 липня, до Києва, щоб висловити підтримку українському народу, повідомило ірландське видання The Irish Times.

"Бомбардування та напади на мирних жителів - це ніщо інше, як воєнні злочини, і я скористаюся своїм візитом, щоб висловити підтримку Ірландією заходів, спрямованих на те, щоб притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за цими нападами", - сказав Мартін напередодні поїздки.

Він зазначив, що Ірландія підтримає Україну перед "аморальною і нічим не спровокованою терористичною війною" Росії.

В Києві Мартін зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, а також обговорить з українською владою, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні й майбутні потреби країни.

Також в рамках його візиту в Україну глава ірландського уряду особисто побачить руйнування внаслідок бомбардувань та цілеспрямованих нападів на громадянське населення під час вторгнення та окупації російськими військами.

"Дух і рішучість українського народу надихнули всіх нас, і Ірландія надасть будь-яку підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС і продовжить вітати та підтримувати мирних жителів, котрі рятуються від цієї війни", - запевнив прем'єр.

Видання нагадує, що Мартіна в Україну запросив минулого місяця президент Зеленський. Точні подробиці візиту не розголошувалися з міркувань безпеки, але очікувалося, що Мартін прибуде до Києва традиційно залізницею.


Ірина Знась, ZN.ua





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