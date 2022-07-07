Експерт розповів, як росіяни планують захищати Кримський міст та якої зброї бояться

Він додав, що захисники, ймовірно, не руйнуватимуть сам міст, а лише з'їзд, інформує ZN.ua.

Експерт розповів, як росіяни планують захищати Кримський міст та якої зброї бояться
© anton_astrey / Instagram

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що відео відпрацювань захисту Кримського мосту свідчить про те, що росіяни реально бояться удару захисники по цьому об'єкту, який є для них стратегічно важливим. Та під час телемарафону він запевнив, що такі тренування не врятують РФ.

"Я так розумію, що вони бояться ракет з лазерним наведенням і тренуються таким чином прикривати Кримський міст димовими завісами та відбиваючими щитами. Скажу так, що в принципі це не врятує. Я зустрічав, деякі країни публікують вже список того озброєння, яке вони нам надали, у США там є такий рядок - ракети з лазерним наведенням, але немає зазначено типу ракет, не можна визначити характеристику", - розповідає полковник запасу ЗСУ.

Проте, зазначає Жданов, якщо реально в захисників будуть оперативно-тактичні ракети - ці тренування, які росіяни проводять на мосту зараз, не врятують.

"До того ж вони в правильному місці тренуються. Вони розуміють, що міст ми, можливо, не будемо руйнувати, але з'їзд з мосту ми 100% виведемо з ладу, аби він припинив свою роботу як мостовий перехід", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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