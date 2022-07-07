Експерт розповів, як росіяни планують захищати Кримський міст та якої зброї бояться

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що відео відпрацювань захисту Кримського мосту свідчить про те, що росіяни реально бояться удару захисники по цьому об'єкту, який є для них стратегічно важливим. Та під час телемарафону він запевнив, що такі тренування не врятують РФ .

"Я так розумію, що вони бояться ракет з лазерним наведенням і тренуються таким чином прикривати Кримський міст димовими завісами та відбиваючими щитами. Скажу так, що в принципі це не врятує. Я зустрічав, деякі країни публікують вже список того озброєння, яке вони нам надали, у США там є такий рядок - ракети з лазерним наведенням, але немає зазначено типу ракет, не можна визначити характеристику", - розповідає полковник запасу ЗСУ.

Проте, зазначає Жданов, якщо реально в захисників будуть оперативно-тактичні ракети - ці тренування, які росіяни проводять на мосту зараз, не врятують.

"До того ж вони в правильному місці тренуються. Вони розуміють, що міст ми, можливо, не будемо руйнувати, але з'їзд з мосту ми 100% виведемо з ладу, аби він припинив свою роботу як мостовий перехід", - додав він.