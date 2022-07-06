Санкції обмежують можливості РФ виробляти високоточні ракети «Іскандер» – Боррель

Антиросійські санкції, введені за повномасштабний напад РФ на Україну, обмежують можливості країни-агресорки виробляти високоточні ракети «Іскандер». Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«У військовій сфері, яка має вирішальне значення в контексті війни в Україні, санкції обмежують можливості Росії виробляти високоточні ракети, такі як «Іскандер» або KH 101», – зазначив Боррель.

Він також додав, що майже всі іноземні виробники автомобілів також вирішили вийти з Росії, а деякі автомобілі російських виробників продаватимуться без подушок безпеки.