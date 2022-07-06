Екологи б'ють на сполох, війна буквально стає токсичною для України — ООН

UNEP здійснила початковий оглядовий візит в Україну, фахівці впевнені - відновлення довкілля має стояти на порядку денному, інформує ZN.ua.

Екологи б'ють на сполох, війна буквально стає токсичною для України — ООН
Скріншот
© Ecodozor

Програма ООН з довкілля (UNEP) разом з партнерськими організаціями провели попередній моніторинг екологічної ситуації в Україні та проаналізували вплив бойових дій на навколишнє середовище. Перші висновки фахівців є невтішними, війна буквально отруює українську територію та становить загрозу екосистемі.

Аби дати адекватну оцінку наслідкам воєнних дій, необхідно провести повний спектр досліджень. Проте вже зараз виявлено та зафіксовано тисячі випадки забруднення повітря, води, землі та деградації екосистем, що є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх країн.

UNEP підтримує український уряд у віддаленому моніторингу впливу на навколишнє середовище та готується провести оцінку впливу на місцях, що, як очікується, стане колосальним завданням з огляду на масштаби та географічне поширення зареєстрованих інцидентів.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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