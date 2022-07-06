Екологи б'ють на сполох, війна буквально стає токсичною для України — ООН
UNEP здійснила початковий оглядовий візит в Україну, фахівці впевнені - відновлення довкілля має стояти на порядку денному, інформує
Програма ООН з довкілля (
Аби дати адекватну оцінку наслідкам воєнних дій, необхідно провести повний спектр досліджень. Проте вже зараз виявлено та зафіксовано тисячі випадки забруднення повітря, води, землі та деградації екосистем, що є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх країн.
UNEP підтримує український уряд у віддаленому моніторингу впливу на навколишнє середовище та готується провести оцінку впливу на місцях, що, як очікується, стане колосальним завданням з огляду на масштаби та географічне поширення зареєстрованих інцидентів.