Від рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітей

З початку повномасштабної війни російські загарбники вбили щонайменше 346 українських дітей, повідомили в Офісі прокурора. Всього від рук ворога за офіційними даними постраждали майже 1000 маленьких українців.

«Станом на ранок 6 липня 2022 року більше ніж 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 346 дітей загинуло та понад 645 поранено», – йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 346;

Харківській області – 186;

Київській області – 116;

Чернігівській області – 68;

Луганській області – 61;

Миколаївській області – 53;

Херсонській області – 52;

Запорізькій області – 31.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили в ОГП.