Від рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітей
Однак, точне число постраждалих дітей назвати важко, адже українські правоохоронці встановлюють відповідні цифри на певних територіях, інформує
З початку повномасштабної війни російські загарбники вбили щонайменше 346 українських дітей,
«Станом на ранок 6 липня 2022 року більше ніж 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 346 дітей загинуло та понад 645 поранено», – йдеться у повідомленні.
Найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області – 346;
- Харківській області – 186;
- Київській області – 116;
- Чернігівській області – 68;
- Луганській області – 61;
- Миколаївській області – 53;
- Херсонській області – 52;
- Запорізькій області – 31.
«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили в ОГП.