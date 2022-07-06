Від рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітей

Однак, точне число постраждалих дітей назвати важко, адже українські правоохоронці встановлюють відповідні цифри на певних територіях, інформує ZN.ua.

Від рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітей
© ДСНС / Facebook

З початку повномасштабної війни російські загарбники вбили щонайменше 346 українських дітей, повідомили в Офісі прокурора. Всього від рук ворога за офіційними даними постраждали майже 1000 маленьких українців.

«Станом на ранок 6 липня 2022 року більше ніж 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 346 дітей загинуло та понад 645 поранено», – йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у:

  • Донецькій області – 346;
  • Харківській області – 186;
  • Київській області – 116;
  • Чернігівській області – 68;
  • Луганській області – 61;
  • Миколаївській області – 53;
  • Херсонській області – 52;
  • Запорізькій області – 31.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили в ОГП.





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