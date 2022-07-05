Прем'єр-міністр Великобританії повідомив президента України про нові поставки британських озброєнь

Британський прем'єр упевнений, що Україна зможе відбити захоплені російськими окупантами території, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Великобританії повідомив президента України про нові поставки британських озброєнь
© Офіс президента

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив переконання, що українські військовізможуть відбити території, які нещодавно захопили Росія. Про це, за інформацією Голосу Америки, повідомила прес-секретар британського прем'єр-міністра.

Борис Джонсон також поінформував президента України про новітню британську зброю, яка буде доставлена до України найближчими днями та тижнями. Пакет включає 10 самохідних артилерійських установок і боєприпаси, що барражують.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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