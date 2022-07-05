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2022-07-05
Прем'єр-міністр Великобританії повідомив президента України про нові поставки британських озброєнь
Британський прем'єр упевнений, що Україна зможе відбити захоплені російськими окупантами території, інформує
© Офіс президента
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив переконання, що українські військовізможуть відбити території, які нещодавно захопили Росія. Про це, за інформацією
Борис Джонсон також поінформував президента України про новітню британську зброю, яка буде доставлена до України найближчими днями та тижнями. Пакет включає 10 самохідних артилерійських установок і боєприпаси, що барражують.
Юлія Мельничук, ZN.ua