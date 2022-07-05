Прем'єр-міністр Великобританії повідомив президента України про нові поставки британських озброєнь

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив переконання, що українські військовізможуть відбити території, які нещодавно захопили Росія. Про це, за інформацією Голосу Америки , повідомила прес-секретар британського прем'єр-міністра.

Борис Джонсон також поінформував президента України про новітню британську зброю, яка буде доставлена до України найближчими днями та тижнями. Пакет включає 10 самохідних артилерійських установок і боєприпаси, що барражують.