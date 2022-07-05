Російські партизани підпалюють військкомати та пускають поїзди під укіс - The Insider

Відповідальність за сходження вагонів з рейок та підпали військкоматів у РФ , як повідомляє The Insider , беруть на себе підпільні групи, які виступають проти вторгнення в Україну.

З кінця лютого в Росії сталося щонайменше 23 атаки на військкомати, з них 20 - це підпали. За інформацією видання, вони не були якоюсь скоординованою кампанією. Зокрема, за підпал двох будівель військкомату в Удмуртії наприкінці травня заарештували 48-річного художника та колишнього сільського вчителя Іллю Фарбера. «Хотів дізнатися, на що я здатний. Чи можу я… таке зробити», — говорив він про свій вчинок на допиті.

Замовчати факти підпалів владі було досить складно, бо партизани самі активно вивішують відео про це у соцмережах.

Другий напрямок боротьби підпільників — рейкову війну — влада намагається списати на технічні неполадки, проте за офіційною статистикою видно, що кількість залізничних аварій з початку війни різко зросла.

Після початку повномасштабної війни в Україні новини про диверсії на залізниці почали з'являтися чи не щодня. 1 травня в результаті диверсії було зруйновано міст у Курській області, призначений для руху товарних поїздів.

The Insider підрахував: лише за інформацією ЗМІ, з березня по червень 2022 року в Росії зійшли з рейок 63 товарні поїзди. Це майже в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому географія катастроф вагонів перемістилася на захід, а частина поїздів потрапили в аварії поряд з військовими частинами.

12 квітня мешканці села Титівка у Білгородській області на кордоні з Україною прокинулися від вибуху. Влада повідомила, що пошкоджено залізничне полотно. Жодних роз'яснень того, що сталося, влада не дала.

Вже 21 квітня у тій самій Білгородській області, на станції «Крейда», сталася нова аварія — з рейок зійшов товарний поїзд. А 27 квітня ФСБ прозвітувала про затримання двох росіян, які нібито готували нову диверсію в Білгородській області. За версією ФСБ, затримані "прихильники українського нацизму" і "направляли на український сайт "Миротворець" відомості про військовослужбовців" російської армії. Однак ні імен, ні особистих даних про диверсантів не повідомляли.

1 травня в Курській області, за повідомленнями влади, було підірвано залізничний міст. Пригоду назвали «диверсією». А наприкінці травня паблік «Обережно, Москва» опублікував повідомлення, що ФСБ розшукує членів «Бойової організації анархо-комуністів», які готували диверсію на залізничних коліях у підмосковному Сергієвому Посаді. За версією слідства, вони викрутили вісім гайок, розібрали рейковий стик та частково розвели рейки, які вели до військової частини 14258 (секретний навчально-тактичний центр 12-го головного управління Міноборони, що відповідає за ядерну безпеку країни).