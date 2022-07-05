Лукашенко намагається відтягувати цей момент якнайдовше: ЗМІ про вторгнення Білорусі

Вже кілька місяців у ЗМІ видніються заголовки, що Білорусь може напасти на Україну.

Про це пише сайт «Ранок лютого».

«Путинський план «Б», зважаючи на все, передбачає підключення до його війни Білорусь. Не озброєним оком видно, як Лукашенко намагається відтягувати цей момент якнайдовше», - зазначено в публікації.

На сайті сказано, що українська розвідка наголошує на тому, що ознак готовності Білорусі до нападу на Україну немає, і відповідна підготовка не фіксується. Але, в публікації зазначено, що ймовірно путін чинить дуже сильний тиск на Лукашенка, тому можливо рано чи пізно Білорусь може ввести свої війська.

«Якщо для перемоги над Україною виявиться недостатньо і білоруській армії, кремлівський диктатор оголосить мобілізацію», - наголошено в публікації.

Як зазначено на сайті, путін має два плани, які нібито мають виправити програшну ситуацію росії: вторгнення Білорусі або повна мобілізація на території російської федерації.