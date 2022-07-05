На дачу через військкомат: як виглядає документ, з яким дозволять залишити місце проживання

У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Vesti опублікували фото бланків необхідних документів, інформує Апостроф.

Так, у руках журналістів опинилося клопотання, яке потрібно заповнити для виїзду за межі території прописки для військовозобов'язаних.

Також опубліковано знімок дозвільного листа, що видається призовнику, військовозобов'язаному або резервісту, з яким він зможе пересуватися країною.


Маргарита Лепс, Апостроф





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