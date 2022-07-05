Українські військові збили три російські ракети над Одеською областю

РФ випустила ракети по чорноморській портовій інфраструктурі, інформує ZN.ua.

Українські військові збили три російські ракети над Одеською областю
© Слово і діло

Українські збройні сили збили три ракети РФ у вівторок, 5 липня, над Одеською областю, зазначив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Усі три ракети знищили наші сили ППО. Дякуємо!", - заявив Братчук у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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