Українські військові збили три російські ракети над Одеською областю

Українські збройні сили збили три ракети РФ у вівторок, 5 липня, над Одеською областю, зазначив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Усі три ракети знищили наші сили ППО. Дякуємо!", - заявив Братчук у Telegram.