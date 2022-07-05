В Харкові затримали російського коригувальщика

У його помешканні знайшли низку доказів.

В Харкові затримали російського коригувальщика
© СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб РФ та допомагав коригувати вогонь по українській території, інформує ZN.ua.

Під час оперативних заходів слідчі встановили, що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:

три мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін п'ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.


Ірина Знась, ZN.ua





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