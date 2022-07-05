В Харкові затримали російського коригувальщика
У його помешканні знайшли низку доказів.
Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб РФ та допомагав коригувати вогонь по українській території, інформує
Під час оперативних заходів слідчі
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:
три мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.
Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін п'ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.