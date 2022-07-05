В Харкові затримали російського коригувальщика

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб РФ та допомагав коригувати вогонь по українській території, інформує ZN.ua .

Під час оперативних заходів слідчі встановили , що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:

три мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін п'ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.