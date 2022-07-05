З Росії та окупованих територій вдалось повернути 44 дитини

На підконтрольні Україні території з Росії та тимчасово окупованих областей вдалось повернути 44 незаконно вивезені дитини, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

«Минулого місяця за сприяння Міністерства з питань реінтеграції було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на ТОТ та до РФ », - заявили 5 липня представники МінРе на засіданні Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, яка працює при Офісі Президента України.

Більшість із повернутих - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

«Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ », - зазначили в міністерстві.

Також уряд розробляє зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану. Це допоможе маленьким українцям, які втратили батьків, знайти нову родину та відчувати захист і турботу.