Столтенберг розраховує на швидку ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії в НАТО всіма союзниками

За словами генсека, наразі це найшвидший процес вступу в історії Альянсу, інформує ZN.ua.

Столтенберг розраховує на швидку ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії в НАТО всіма союзниками
© NATO/Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що парламенти країн НАТО швидко ратифікують протоколи про вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу. Про це він сказав на пресконференції.

«Протоколи про приєднання, які були підписані сьогодні, мають бути ратифіковані в 30 національних парламентах, і різні країни мають різні процедури. Тому я дуже обережно прогнозую, наскільки швидко це може відбуватися. Але ми бачили, що багато членів Альянсу підготувалися, багато парламентів уже заявили, що готові зробити це дуже швидко», - зазначив генсек.

Столтенберг додав, що саме тому розраховує, що члени Альянсу забезпечать швидкий і плавний процес ратифікації. За його словами, минулого разу подібний процес ратифікації в парламентах тривав приблизно 12 місяців або рік.

«Тож знову ж таки, я не скажу вам точно, але ми говоримо про місяці, і я вітаю той факт, що багато членів Альянсу вже оголосили, що зроблять це швидше, ніж зазвичай, тому що вони бачать важливість швидкого процесу вступу», - заявив Столтенберг.

Він також додав, що поки що «все відбувається дуже швидко».

«Це найшвидший процес вступу в історії НАТО, тому що з моменту подання заявок до Альянсу до підписання протоколів про вступ і політичної угоди минулого тижня в Мадриді минуло лише сім тижнів. Наступним кроком буде ратифікація, і парламенти мають остаточно прийняти рішення», - сказав генеральний секретар.

Столтенберг підкреслив єдність, яку продемонстрували союзники по НАТО, запросивши Фінляндію та Швецію приєднатися, а також єдність Альянсу на саміті в Мадриді.

«Путін намагався закрити двері НАТО, тепер ми демонструємо, що двері НАТО залишаються відкритими, запрошуючи двох близьких і цінних партнерів, Фінляндію та Швецію, стати повноправними членами Альянсу», - підкреслив Столтенберг.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Джонсон про підсумки саміту НАТО: "Перевищив усі очікування"Джонсон про підсумки саміту НАТО: "Перевищив усі очікування"
Швеція підтримуватиме політику відкритих дверей НАТО для УкраїниШвеція підтримуватиме політику відкритих дверей НАТО для України
Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ до НАТОФінляндія та Швеція завершили переговори про вступ до НАТО
Медики і волонтери ПДМШ зможуть безкоштовно користуватися санаторієм у Пущі-ВодиціМедики і волонтери ПДМШ зможуть безкоштовно користуватися санаторієм у Пущі-Водиці
НАТО змінило командувача своїх Об'єднаних збройних сил в ЄвропіНАТО змінило командувача своїх Об'єднаних збройних сил в Європі
НАТО найближчим часом не робитиме кроків для інтеграції України в Альянс — КулебаНАТО найближчим часом не робитиме кроків для інтеграції України в Альянс — Кулеба
The Guardian: НАТО важко зберегти єдиний фронт проти Росії, хоча це і є його призначенняThe Guardian: НАТО важко зберегти єдиний фронт проти Росії, хоча це і є його призначення
Президент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТОПрезидент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО
Країни НАТО розділилися на три групи у питанні щодо шляхів припинення війни в Україні — The Sunday TimesКраїни НАТО розділилися на три групи у питанні щодо шляхів припинення війни в Україні — The Sunday Times
Німеччина боїться втратити вплив в Європі після вступу України до ЄС — The Daily TelegraphНімеччина боїться втратити вплив в Європі після вступу України до ЄС — The Daily Telegraph
Последние новости
Подгружаем последние новости