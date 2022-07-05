Столтенберг розраховує на швидку ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії в НАТО всіма союзниками

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що парламенти країн НАТО швидко ратифікують протоколи про вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу. Про це він сказав на пресконференції.

«Протоколи про приєднання, які були підписані сьогодні, мають бути ратифіковані в 30 національних парламентах, і різні країни мають різні процедури. Тому я дуже обережно прогнозую, наскільки швидко це може відбуватися. Але ми бачили, що багато членів Альянсу підготувалися, багато парламентів уже заявили, що готові зробити це дуже швидко», - зазначив генсек.

Столтенберг додав, що саме тому розраховує, що члени Альянсу забезпечать швидкий і плавний процес ратифікації. За його словами, минулого разу подібний процес ратифікації в парламентах тривав приблизно 12 місяців або рік.

«Тож знову ж таки, я не скажу вам точно, але ми говоримо про місяці, і я вітаю той факт, що багато членів Альянсу вже оголосили, що зроблять це швидше, ніж зазвичай, тому що вони бачать важливість швидкого процесу вступу», - заявив Столтенберг.

Він також додав, що поки що «все відбувається дуже швидко».

«Це найшвидший процес вступу в історії НАТО, тому що з моменту подання заявок до Альянсу до підписання протоколів про вступ і політичної угоди минулого тижня в Мадриді минуло лише сім тижнів. Наступним кроком буде ратифікація, і парламенти мають остаточно прийняти рішення», - сказав генеральний секретар.

Столтенберг підкреслив єдність, яку продемонстрували союзники по НАТО, запросивши Фінляндію та Швецію приєднатися, а також єдність Альянсу на саміті в Мадриді.

«Путін намагався закрити двері НАТО, тепер ми демонструємо, що двері НАТО залишаються відкритими, запрошуючи двох близьких і цінних партнерів, Фінляндію та Швецію, стати повноправними членами Альянсу», - підкреслив Столтенберг.