ЗСУ вдарили по базі росіян у Мелітополі: сотні вбитих та поранених

Там були казарми, склади з боєприпасами і паливом.

ЗСУ вдарили по базі росіян у Мелітополі: сотні вбитих та поранених
© Getty Images

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про наслідки удару захисників по російській військовій базі в Запорізькій області. Під час телемарафону він розповів, що захисникам вдалося ліквідація понад 200 російських окупантів, інформує ZN.ua.

Він також додав, що ще близько 300 рашистів поранені.

"ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і паливом. Знищено більше 200 російських військових, більше 300 – поранено. Колаборанти бояться виходити на роботу", – зазначив Федоров.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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