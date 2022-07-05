ЗСУ вдарили по базі росіян у Мелітополі: сотні вбитих та поранених

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про наслідки удару захисників по російській військовій базі в Запорізькій області. Під час телемарафону він розповів, що захисникам вдалося ліквідація понад 200 російських окупантів, інформує ZN.ua .

Він також додав, що ще близько 300 рашистів поранені.

"ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і паливом. Знищено більше 200 російських військових, більше 300 – поранено. Колаборанти бояться виходити на роботу", – зазначив Федоров.