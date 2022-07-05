"Нам немає бути діла, що відбувається на тих болотах": боєць ЗСУ пояснив, чому українцям не варто звертати увагу на росіян

Українців не повинно хвилювати, що думають чи кажуть про війну росіяни.

Про це заявив відомий український комік (Ліга Сміху, Канал Горобина), а тепер ще боєць ЗСУ у складі "Азова" Віктор Розовий.

"У нас є такий комплекс меншовартості. Це напевно з радянських часів лишилось, що є начебто "домінантний народ, росіяне, що вони скажуть".

Якийсь там чувак з росії виступив з підтримкою України, їде через війну і всі такі "Ого! А хто він?". Ну їдь собі на*й. Мене це не обходить. Для мене є Україна, а рашка і що там відбувається... Навіщо в тому копирсатись?

Нам немає бути діла, що відбувається на тих болотах. Хто нас підтримує, хто не підтримує - апеляцією типа "Виходьте на вулиці "до росіян ми війну точно не виграємо.

Інформаційна війна - це те, скільки до них трун їде. Чим більше трун приїде, тим більше будуть вмотивовані не брати повістки.

Що ми хочемо їм довести? Що ми хороші? Зараз російськомовні люди кричать "не треба нас захищати". І що це дало? Тому інколи п*здюлина вирішує набагато більше, ніж ця вербальна діяльність", - каже Віктор Розовий.