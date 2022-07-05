Макрон і Шольц продовжують координувати дії щодо відповіді на війну РФ проти України

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжують «тісно координувати дії по реагуванню на війну РФ проти України». Зокрема, вторгнення РФ в Україну, а також подальші заходи підтримки Києва стали важливими темами розмови між Шольцом та Макроном під час зустрічі у Парижі 4 липня. Про це повідомляє Le Monde .

Шольц та Макрон зустрілися через тиждень після приватної вечері, яка відбулася 25 червня з нагоди саміту G7. Лідери країн обговорили «головні поточні питання на міжнародному, європейському та двосторонньому рівнях».

Згідно з повідомленням прес-служби Єлисейського палацу, у розмові Шольца та Макрона були порушені зокрема заходи на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, а також проблеми оборони та стратегічних ресурсів.

«Такі переговори допомагають будувати та поглиблювати довіру, особливо після саміту НАТО та G7. Існує різниця, чи проводяться такі зустрічі віч-на-віч чи віртуально», - зазначив речник канцлера Штеффен Гебештрайт.

Також на сторінці у твіттер Шольц подякував Макрону за запрошення.

«Дуже дякую за запрошення, дорогий Емманюель Макрон. Чи це зустріч G7 в Ельмау, саміт НАТО чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками щодо багатьох важливих тем сучасності», - написав Шольц.