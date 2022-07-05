Китайський та російський кораблі увійшли в прилеглі води Японії. Як та відреагувала?

Японія 4 липня офіційно висловила протест Китаю через китайське військово-морське судно, яке плавало поблизу спірних островів у прилеглих водах Японії. Того ж дня там помітили російське судно. Про це повідомляє Japan Today .

Йдеться про спірні острови в Східно-Китайському морі, які в Японії називають Сенкаку, а в Китаї відповідно Дяоюйдао, знаходяться в центрі тривалої суперечки між Японією і Китаєм. Японські офіційні особи регулярно протестують проти присутності кораблів берегової охорони Китаю у водах поблизу островів, але це вперше з 2018 року, коли корабель військово-морського флоту був помічений там.