Китайський та російський кораблі увійшли в прилеглі води Японії. Як та відреагувала?

У Японії переконані, що острови «є територією Японії як з точки зору історії, так і міжнародного права»

Китайський та російський кораблі увійшли в прилеглі води Японії. Як та відреагувала?
© unsplash/nathanb

Японія 4 липня офіційно висловила протест Китаю через китайське військово-морське судно, яке плавало поблизу спірних островів у прилеглих водах Японії. Того ж дня там помітили російське судно. Про це повідомляє Japan Today.

Йдеться про спірні острови в Східно-Китайському морі, які в Японії називають Сенкаку, а в Китаї відповідно Дяоюйдао, знаходяться в центрі тривалої суперечки між Японією і Китаєм. Японські офіційні особи регулярно протестують проти присутності кораблів берегової охорони Китаю у водах поблизу островів, але це вперше з 2018 року, коли корабель військово-морського флоту був помічений там.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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