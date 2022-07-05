ФСБ завербувала помічника депутата-"слуги", він вже під вартою — СБУ

Чиновник зливав інформацію про міжнародну співпрацю України, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС, інформує ZN.ua.

ФСБ завербувала помічника депутата-

СБУ викрила на державній зраді помічника депутата від партії "Слуга народу" Юрія Здебського. Він, бувши завербованим ФСБ російським агентом, здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Завербував помічника депутата співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Юрій Водолазкін під час поїздки до Москви. Після цього новоспеченого агента передали на "зв'язок" керівнику Дмітрію Зубарєву.

"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. дол", - йдеться у повідомленні.

Збирав розвіддані чиновник за рахунок широкого кола особистих знайомств та статусу помічника народного депутата.

Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру у державній зраді, обрано також міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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