Окупанти погрозами змушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою — ГУР

У випадку незгоди батьків, загарбники погрожують забирати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів, інформує ZN.ua.

Окупанти погрозами змушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою — ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою. В разі відмови загарбники погрожують позбавляти батьківських прав. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

«В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою», - зазначає розвідка.

Повідомляється, що в таких школах почали викладати вчителі та вихователі, які приїхали з Росії.

У випадку незгоди батьків загарбники погрожують забирати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів.

Самих батьків окупанти погрожують карати адміністративними заходами, зокрема, чоловіків відправляти до так званої «армії» незаконного збройного формування «ДНР», а жінок — на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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