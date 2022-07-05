Чекаємо на денацифікацію: мережі повеселило фото Лаврова зі свастикою в Монголії

Міністр закордонних РФ Сергій Лавров зустрівся задля перемовин з главою Монголії Ухнаагійном Хурелсухом - окрім юрти, встановленої на честь візиту російського політика, на ритуальних предметах у залі для зустрічей помітили також свастику, інформує Апостроф .

Відповідні знімки опублікувала у своєму Telegram-каналі речниця російського МЗС Марія Захарова.

За її словами, спеціально для "високих" гостей у державному палаці в Улан-Баторі встановили юрту, а біля трапу літака, Лаврова зустрічали дівчата у національних костюмах та пригощали його традиційною їжею Монголії - аарулом, який за смаком нагадує сухий сир.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на свастику на самоварі у центрі кімнати, адже Росія неодноразово виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну необхідністю її "денацифікації".

"Негайно денацифікувати Улан-Батор!", - написав один із підписників. А інший поцікавився, чи не приїхав часом Лавров справді денацифікувати Монголію. Дехто звернув увагу на портрет позаду політиків і припустив, чи не може бути зображена на ньому людина Чингісханом, "який повирізав половину мешканців територій, де зараз РФ".

Однак дехто із підписників зауважив, що свастика, окрім символу варварства і насилля, ще є символом деяких релігій. Так, для буддистів, якими переважно і є монголи, такий знак означає Сонце та сліди Будди і не є забороненим в країні. Окрім цього, він також використовується в Індії, Китаї і Японії.

Цю версію підхопили і російські політики, які поспішили виправдати "непорозуміння" - пропагандист Кремля Соловйов відзвітував, що це не свастика, а фрагмент ієрогліфа з японсько-російського навчального словника ієрогліфів.

Нагадаємо, свастика - стародавній символ, який зображується у вигляді хреста із загнутими кутами. У XX столітті німецька свастика Hackenkreuz здобула популярність як символ нацизму та гітлерівської Німеччини і у багатьох асоціюється саме з гітлерівським режимом та ідеологією. Свастику узурпували нацисти, вона стала символом нацистського руху, а потім Третього рейху. Через її широке використання у символіці Третього рейху свастика стала міцно асоціюватись із нацистською ідеологією.