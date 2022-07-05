Ракетний удар по Миколаєву: постраждали сім багатоповерхівок

В результаті ракетного удару по Миколаєву вранці у вівторок, 5 липня, постраждали сім житлових будинків, зазначив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у семи багатоповерхівках вибило більше ніж 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання", - зазначив Сєнкевич у Telegram.

За його словами, деякі мешканці зазнали легких поранень, тож від медичної допомоги відмовилися. На місці працюють правоохоронці.