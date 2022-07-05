Зеленський пояснив, за якої умови Росія може припинити війну проти України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо всі країні введуть проти Росії санкції, то війна проти України може припинитися. Його виступ під час щорічного урядового круглого столу цитує The Economist.

За таких умов, переконаний президент, Росії буде складно і вона буде вимушена припинити цей широкомасштабний конфлікт, інформує ZN.ua .

"Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ, якщо всі ці санкції будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії і вона припинить цю війну", - сказав президент.