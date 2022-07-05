Генсек Ради Європи пояснила, що потрібно для відновлення України

Рада Європи виступає єдиною з Україною перед обличчям агресії Росії, заявила під час конференції в Лугано генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

«Відновлення України, у повному розумінні цього слова, потребує належного управління та європейських цінностей. Воно потребує демократичної безпеки, як основи міцного миру, для укорінення стабільності, добробуту і прогресу. У цьому Рада Європи допомагає Україні, не в останню чергу через підтримку прагнень країни вступити в ЄС», - зазначила Пейчинович-Бурич.

Також, за її словами, група експертів Ради Європи консультує Генеральну прокуратуру України щодо розслідувань грубих порушень прав людини під час війни.

«На нашій травневій сесії міністрів країни-члени погодили скоригований спільний План дій щодо України, який включає кращу підтримку переміщених осіб, судової влади та ЗМІ, а також демократичного управління», - заявила генеральний секретар Ради Європи.

Пейчинович-Бурич також додала, що розроблено пакет заходів зі стійкості, відновлення та реконструкції на 50 мільйонів євро, «який потрібно реалізувати якомога швидше».

«Це йде разом із значною підтримкою нашого Банку розвитку. Це важлива інвестиція в силу та стабільність України. Відновлення України буде європейським», - підкреслила вона.