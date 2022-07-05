Мобілізація в Україні: у Міноборони спростували фейк щодо заборони виїзду за кордон жінкам

В Україні триває загальна мобілізація через російське вторгнення. З 1 жовтня українки, які мають певні спеціальності, мають стати на військовий облік. В інформаційному просторі з цього приводу активно поширювалися чутки про заборону виїзду жінок за кордон, які виявилися фейком. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у соцмережі Facebook.

Чи можна жінкам виїжджати за кордон

У Міноборони заявили, що наразі немає ніяких обмежень щодо виїзду жінок за кордон та такі обмеження не планують запроваджувати.

«Жодних обмежень, пов’язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються», – пояснила Маляр.

За її словами, ЗСУ зараз не мають потреби в примусовій мобілізації жінок. Як від 24 лютого, так і від 2014 року — жодну жінку в Україні не мобілізували примусово.

Вона закликала не спекулювати на цьому питанні під час війни.

«У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни», – сказала Маляр.