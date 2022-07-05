Херсонські партизани виявили цілу мережу проросійських колаборантів

Зрадники надавали окупантам інформацію щодо учасників АТО та активістів

Херсонські партизани виявили цілу мережу проросійських колаборантів
© Суспильне

В тимчасово окупованих районах Херсонщини українські партизани виявили цілу мережу проросійських колаборантів та зрадників. Про це у своєму Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Партизанський рух виявив цілу мережу зрадників і їхніх кураторів. Наприклад, угрупування “Беркут-Юг” (російська охоронна компанія – ред.), яке пов‘язане з “комендатурою” росіян Каланчацького та Чаплинського районів», – написав Сергій Хлань.

За його словами, ці люди постачали окупантам різноманітну інформацію, наприклад, дані учасників АТО або проукраїнських активістів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Російські партизани підпалюють військкомати та пускають поїзди під укіс - The InsiderРосійські партизани підпалюють військкомати та пускають поїзди під укіс - The Insider
Війська РФ посилили фільтраційні заходи в Херсонській областіВійська РФ посилили фільтраційні заходи в Херсонській області
В Херсонській області йде успішна контрнаступальна операція ЗСУВ Херсонській області йде успішна контрнаступальна операція ЗСУ
Британська розвідка розповіла про плани окупантів щодо псевдореферендуму в Херсонській областіБританська розвідка розповіла про плани окупантів щодо псевдореферендуму в Херсонській області
Українські партизани перетворюють життя окупантів Херсонщини на фільм жахівУкраїнські партизани перетворюють життя окупантів Херсонщини на фільм жахів
Ситуація в окупованому Херсоні різко змінилася, партизани активізувалися: що відбувається в областіСитуація в окупованому Херсоні різко змінилася, партизани активізувалися: що відбувається в області
Нова братська могила у Маріуполі: під завалами однієї з будівель виявили ще понад сотню загиблихНова братська могила у Маріуполі: під завалами однієї з будівель виявили ще понад сотню загиблих
Ракета несла 900 кг вибухівки: під завалами ТЦ у Кременчуці виявили десятки фрагментів тіл, нові даніРакета несла 900 кг вибухівки: під завалами ТЦ у Кременчуці виявили десятки фрагментів тіл, нові дані
Ракетний удар по Кременчуку: на згарищі ТРЦ виявили майже 30 фрагментів тілРакетний удар по Кременчуку: на згарищі ТРЦ виявили майже 30 фрагментів тіл
Захисники звільнили Потьомкіне в Херсонській областіЗахисники звільнили Потьомкіне в Херсонській області
Последние новости
Подгружаем последние новости