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2022-07-05
Херсонські партизани виявили цілу мережу проросійських колаборантів
Зрадники надавали окупантам інформацію щодо учасників АТО та активістів
© Суспильне
В тимчасово окупованих районах Херсонщини українські партизани виявили цілу мережу проросійських колаборантів та зрадників. Про це у своєму Facebook
«Партизанський рух виявив цілу мережу зрадників і їхніх кураторів. Наприклад, угрупування “Беркут-Юг” (російська охоронна компанія – ред.), яке пов‘язане з “комендатурою” росіян Каланчацького та Чаплинського районів», – написав Сергій Хлань.
За його словами, ці люди постачали окупантам різноманітну інформацію, наприклад, дані учасників АТО або проукраїнських активістів.
Юлія Лавришин, ZN.ua