Херсонські партизани виявили цілу мережу проросійських колаборантів

В тимчасово окупованих районах Херсонщини українські партизани виявили цілу мережу проросійських колаборантів та зрадників. Про це у своєму Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Партизанський рух виявив цілу мережу зрадників і їхніх кураторів. Наприклад, угрупування “Беркут-Юг” (російська охоронна компанія – ред.), яке пов‘язане з “комендатурою” росіян Каланчацького та Чаплинського районів», – написав Сергій Хлань.

За його словами, ці люди постачали окупантам різноманітну інформацію, наприклад, дані учасників АТО або проукраїнських активістів.