Чи потрібна довідка для виїзду військовозобов'язаних з місця проживання: усі подробиці

1 липня з'явилася інформація, що готується нормативний акт, який регулюватиме видачу дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним та резервістам, і що без такого дозволу буде заборонено залишати своє місто.

Проте народний депутат Олександр Федієнко написав у своєму Telegram-каналі, що такі документи не готуються, і проекти таких документів не розглядалися, інформує Апостроф .

При цьому пізніше він опублікував листа головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з цього приводу. У ньому йдеться, що згідно із законодавством з моменту оголошення мобілізації в Україні та у воєнний час "підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (у народі за колишнім званим "військкоматом") за місцем перебування на військовому обліку".

"Завтра напишу більше інформації з юридичними висновками. Звертаю увагу на те, що зараз війна все змінюється досить динамічно", - пояснив різницю в інформації Федієнко.

При цьому Telegram-канал "Інсайдер UA" написав, що в Кременчуцькій райдержадміністрації повідомили, що на даний момент офіційного підтвердження цієї інформації з обласного центру комплектації не надходило.

Щодо публікації Запорізької ОВА, в якій йшлося про те, що військовозобов'язані мають право виїжджати за межі своїх населених пунктів лише з дозволу військкомату, повідомляється, що таке рішення стосується лише тих, хто хоче в'їхати на тимчасово окуповані території. Таким чином, якщо мешканець Запоріжжя хоче поїхати до Дніпра чи Києва, до військкомату йому йти не треба.

"Не панікуйте. Впевнені, скоро з'являться офіційні подробиці", - закликали автори публікації.