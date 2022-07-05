«Реєстру олігархів бути»: журналістка Катерина Котенкова розповіла деталі

Журналістка Катерина Котенкова розповіла про створення реєстру олігархів в Україні, зокрема, про те, які дані до нього ввійдуть, а які – ні.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua» .

«Реєстру олігархів бути. Щоправда він не міститиме таємної та комерційної інформації. Реєстр буде використовуватися як електронна інформаційно-комунікаційна система», - повідомляє журналістка.

Як вона розповідає, відомості про олігархів включатимуть фамілію, ім’я, по батькові, дату та місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також на якій підставі олігарха визнали олігархом.

«Тобто відомості про олігархів, які будуть вноситися до цього реєстру не можуть бути визнані конфіденційними, але при цьому до реєстру не будуть вноситися дані, що містять державну таємницю та службову інформацію. Така круть-круть інформація», - коментує Катерина Котенкова.

Принагідно вона нагадує, що закон про деолігархізацію, який набув чинності ще 5 листопада минулого року і введений в дію 7 травня 2022 року, має багатостраждальну історію. Зокрема, зазначає журналістка, ще до його прийняття та підписання нескінченно точилися суперечки і серед політиків, і серед експертів, його обговорювали як в Україні, так і за її межами, навіть у парламенті думки розділялися. Окрім цього, додає вона, через цей закон виник конфлікт між тодішнім спікером Дмитром Разумковим та Володимиром Зеленським.