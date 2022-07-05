«Реєстру олігархів бути»: журналістка Катерина Котенкова розповіла деталі

«Реєстру олігархів бути»: журналістка Катерина Котенкова розповіла деталі

Журналістка Катерина Котенкова розповіла про створення реєстру олігархів в Україні, зокрема, про те, які дані до нього ввійдуть, а які – ні.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Реєстру олігархів бути. Щоправда він не міститиме таємної та комерційної інформації. Реєстр буде використовуватися як електронна інформаційно-комунікаційна система», - повідомляє журналістка.

Як вона розповідає, відомості про олігархів включатимуть фамілію, ім’я, по батькові, дату та місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також на якій підставі олігарха визнали олігархом.

«Тобто відомості про олігархів, які будуть вноситися до цього реєстру не можуть бути визнані конфіденційними, але при цьому до реєстру не будуть вноситися дані, що містять державну таємницю та службову інформацію. Така круть-круть інформація», - коментує Катерина Котенкова.

Принагідно вона нагадує, що закон про деолігархізацію, який набув чинності ще 5 листопада минулого року і введений в дію 7 травня 2022 року, має багатостраждальну історію. Зокрема, зазначає журналістка, ще до його прийняття та підписання нескінченно точилися суперечки і серед політиків, і серед експертів, його обговорювали як в Україні, так і за її межами, навіть у парламенті думки розділялися. Окрім цього, додає вона, через цей закон виник конфлікт між тодішнім спікером Дмитром Разумковим та Володимиром Зеленським.


user, politeka.net





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Коли чоловікам потрібно брати дозвіл при пересуванні Україною: у Генштабі уточнили деталіКоли чоловікам потрібно брати дозвіл при пересуванні Україною: у Генштабі уточнили деталі
Британська розвідка розповіла про плани окупантів щодо псевдореферендуму в Херсонській областіБританська розвідка розповіла про плани окупантів щодо псевдореферендуму в Херсонській області
Журналісткам Севгіль Мусаєвій та Соні Лукашовій погрожують розправою після розслідування про ексомбудсмена – CPJЖурналісткам Севгіль Мусаєвій та Соні Лукашовій погрожують розправою після розслідування про ексомбудсмена – CPJ
Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли деталіРосіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли деталі
Маму 2-річної дівчинки ув'язнили за фото російської техніки: активістка розповіла, що відбувається в БілорусіМаму 2-річної дівчинки ув'язнили за фото російської техніки: активістка розповіла, що відбувається в Білорусі
Зенітно-ракетна оборона росії деградує: ЗСУ отримали невелику перевагу над ворогом, деталіЗенітно-ракетна оборона росії деградує: ЗСУ отримали невелику перевагу над ворогом, деталі
Стефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для УкраїниСтефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для України
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про формування реєстру олігархівЗеленський ввів у дію рішення РНБО про формування реєстру олігархів
Підготовка до контрнаступу, у ЗСУ виникла серйозна проблема: експерт розкрив деталіПідготовка до контрнаступу, у ЗСУ виникла серйозна проблема: експерт розкрив деталі
"Ще один крок до членства в Євросоюзі": Україна і Європа підписали важливу угоду, деталі"Ще один крок до членства в Євросоюзі": Україна і Європа підписали важливу угоду, деталі
Последние новости
Подгружаем последние новости